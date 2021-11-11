Мужчину заподозрили в краже надгробий с могил на христианских кладбищах в Атырау (фото)

Кладбище. Фото: polisia.kz

Атырауские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже надгробий и ограждений с кладбищ, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, им поступило сообщение о том, что с христианских кладбищ, расположенных по улице Курмангазы и на пересечении улиц Тайманова и Бигельдинова, неизвестные украли чугунные надгробия и ограждения могил.

Части ограждений. Фото: polisia.kz

Сотрудники отдела криминальной полиции УП города Атырау и участковые инспекторы УПП №5 совместно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

По данному факту было заведено уголовное дело по статье 188, часть 1 УК РК. Проводится следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941636-muzhchinu-zapodozrili-v-krazhe-nadgrobiy-s-mogil-na-hristianskih-kladbischah-v-atyrau-foto/