40 афер с субсидиями вменяют нескольким жительницам Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали четверых женщин, которых подозревают в 40 эпизодах мошенничества. Пятый подозреваемый объявлен в розыск, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.
Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.
По ее словам, малознакомые женщины вошли к ней в доверие и пообещали помощь в получении безвозмездных субсидий от государства в сумме 555 тысяч тенге. Для этой цели пострадавшая передала им 100 тысяч тенге.
Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК ("Мошенничество").
Спустя некоторое время в Жетысайский РОП с заявлениями обратились еще несколько жителей района, все они также сообщили о мошенничестве.
Оперативно-розыскные мероприятия привели к тому, что полицейские задержали четверых подозреваемых женщин, все они - местные жители. Пятого подозреваемого объявили в розыск.
По версии стражей порядка, преступная группа совершила мошенничество по предварительному сговору с целью легкой наживы. Следствие установило причастность подозреваемых к 40 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 4 млн тенге.
Двоих подозреваемых взяли под стражу, еще двое находятся под подпиской. Материалы досудебного расследования Жетысайский РОП направил в суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941535-40-afer-s-subsidiyami-vmenyayut-neskolkim-zhitelnitsam-turkestanskoy-oblasti/