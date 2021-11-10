40 афер с субсидиями вменяют нескольким жительницам Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Туркестанской области полицейские задержали четверых женщин, которых подозревают в 40 эпизодах мошенничества. Пятый подозреваемый объявлен в розыск, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, малознакомые женщины вошли к ней в доверие и пообещали помощь в получении безвозмездных субсидий от государства в сумме 555 тысяч тенге. Для этой цели пострадавшая передала им 100 тысяч тенге.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК ("Мошенничество").

Спустя некоторое время в Жетысайский РОП с заявлениями обратились еще несколько жителей района, все они также сообщили о мошенничестве.

Оперативно-розыскные мероприятия привели к тому, что полицейские задержали четверых подозреваемых женщин, все они - местные жители. Пятого подозреваемого объявили в розыск.

По версии стражей порядка, преступная группа совершила мошенничество по предварительному сговору с целью легкой наживы. Следствие установило причастность подозреваемых к 40 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

Двоих подозреваемых взяли под стражу, еще двое находятся под подпиской. Материалы досудебного расследования Жетысайский РОП направил в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941535-40-afer-s-subsidiyami-vmenyayut-neskolkim-zhitelnitsam-turkestanskoy-oblasti/