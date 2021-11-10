Бывшего крупного чиновника осудили в Актобе

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Бывший заместитель руководителя управления строительства Актюбинской области был осужден за то, что плохо контролировал, как строили две школы и спорткомплекс в одном из сел. Ущерб государству составил около 100 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

В Иргизском районе строили по госпрограмме две школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Руководителя подрядной фирмы уличили в хищениях бюджетных средств. Он предоставлял в актах о выполненных работах недостоверные данные, ответственные за стройку доверяли ему и подписывали их, после процедур деньги переводились подрядчику.

В итоге компании часть денег заплатили за невыполненные работы. В результате подрядчика обвинили в мошенничестве, а курирующего на тот момент строительные объекты заместителя руководителя управления строительства Кунболу Турымова - в халатности.

Обвиняемый в мошенничестве вину признал частично. Он рассказал, что в ходе строительства транспортные расходы оказались намного выше, чем было в документации.

Также пришлось покупать для нужд стройки воду, переделывать фасад здания, а в одном случае школа была одноэтажная по смете, тогда как в проектной документации там было два этажа.

Потом строительство перестали финансировать, пришлось часть рабочих распустить и убрать технику. Несмотря на трудности, он пытался завершить начатое. Суд отнесся к его показаниям критически и установил, что обвиняемый похищал бюджетные средства.

Экс-чиновник свою вину признал и попросил строго его не наказывать. Он отметил, что на территории области одновременно строили десятки объектов, также он ездил в командировку в Россию и Нур-Султан.

В соседней стране возводили памятник Алие Молдагуловой, в столице - Стену мира. Получается, он не мог в полной мере проконтролировать возведение школ из-за большой загруженности.

Суд огласил приговор по этому делу. Подрядчик попал за решетку на 6,5 лет. Кроме того, он должен возместить ущерб управлению строительства в 96 миллионов тенге.

Бывший чиновник остался на воле, за халатность ему дали 2,5 года ограничения свободы. Также ему запретили три года работать на руководящих должностях на госслужбе и в коммерческих организациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941500-byvshego-krupnogo-chinovnika-osudili-v-aktobe/