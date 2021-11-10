14-летнего мальчика ограбили в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Телефон и деньги отобрали у 14-летнего подростка в Караганде. На несовершеннолетнего мальчика напал взрослый грабитель, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Этот случай произошел 6 ноября. В Центральный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение об ограблении.

На место событий прибыли стражи порядка. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина отобрал у 14-летнего подростка мобильный телефон и деньги, применив силу. Сумма ущерба составила 20 тыс. тенге.

Подозреваемого удалось задержать по "горячим следам". Им оказался 20-летний молодой человек. У него были изъяты вещественные доказательства. По данному факту было возбуждено дело по статье "Грабеж" УК РК.

Еще один случай произошел на прошлой неделе в Караганде. В полицию обратился 18-летинй потерпевший. Он сообщил, что неизвестный применил силу и завладел тремя мобильными телефонами и деньгами. Сумма ущерба составила свыше 290 тыс. тенге.

Вскоре был задержан вероятный грабитель. Подозреваемым оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания, также у него изъяли вещественные доказательства.

Возбуждено дело по факту грабежа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941479-14-letnego-malchika-ograbili-v-karagande/