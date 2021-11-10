Два года жителю Кокшетау угрожали и вымогали деньги

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Кокшетау обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Подозреваемого задержали. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Акмолинской области в Instagram.

Оперативниками было установлено, что на протяжении двух лет, с 2019 по 2021 годы, мужчина путем угроз насилия вымогал деньги у жителя Кокшетау.

Размер регулярной выплаты, которую требовал злоумышленник, варьировался от 100 до 500 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний житель Кокшетау, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.2 УК РК (Вымогательство). Расследование уголовного дела продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941453-dva-goda-zhitelyu-kokshetau-ugrozhali-i-vymogali-dengi/