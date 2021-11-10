Оформлял кредиты на незнакомцев: жителя Семея подозревают в 300 фактах мошенничества

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Жителя Семея задержали полицейские Атырауской области по подозрению в совершении нескольких сотен афер, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

29-летнего задержанного подозревают в том, что он оформлял кредиты от имени других через сайт банка.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый через микрофинансовые учреждения нашел в интернете данные случайных людей. Пользуясь этим, он оформлял кредиты, после одобрения снимал деньги в банкоматах.

Полицейские установили причастность подозреваемого к более чем 300 фактам мошенничества. Общий объем ущерба оценили в несколько миллионов тенге.

Подозреваемый в настоящее время водворен в изолятор временного содержания УП Семея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941436-oformlyal-kredity-na-neznakomtsev-zhitelya-semeya-podozrevayut-v-300-faktah-moshennichestva/