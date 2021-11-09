Подозреваемого как минимум в трех автобусных кражах задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Алматы пожаловались на пропажу личных вещей в автобусах. Полицейские провели проверку и выяснили, что к этим кражам причастен один и тот же человек, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

"После нескольких заявлений в полицию нами проведены необходимые мероприятия, тщательно были проверены места преступления, опрошены очевидцы и изучены данные с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что кражи совершает один человек", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куат Науатов.

Задержали подозреваемого в автобусе 14-го маршрута. Как уверяют в полиции, сразу после совершения им кражи дорогостоящего телефона. Им оказался 29-летний житель Восточно-Казахстанской области.

Расследование все еще ведется, однако уже на этом этапе установлена причастность задержанного к трем карманным кражам в общественном транспорте. По версии следствия, орудовал мужчина в основном в часы пик.

"Подозреваемый арестован. Кроме того, полицейскими выясняется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений", – заключили в МВД.

Подозреваемый в автобусных кражах. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941287-podozrevaemogo-kak-minimum-v-treh-avtobusnyh-krazhah-zaderzhali-v-almaty/