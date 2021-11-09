Убийство произошло в Актюбинской области

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3 ноября в приемный покой больницы села Кенкияк было доставлено тело 41-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Подробности уголовного дела озвучили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

После поступления в больницу мужчины без признаков жизни сюда выехала следственно-оперативная группа.

По "горячим следам" был задержан 33-летний подозреваемый. В ходе предварительного следствия установлено, что преступление произошло во дворе погибшего, где он распивал со знакомым спиртные напитки.

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость нанес ножевые ранения оппоненту. Потерпевший скончался при доставлении в больницу.

На месте происшествия изъят кухонный нож. Начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941263-ubiystvo-proizoshlo-v-aktyubinskoy-oblasti/