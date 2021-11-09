Задержан подозреваемый в жестоком убийстве алматинки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накануне алматинцев потрясла новость о жестоком убийстве женщины в жилом комплексе в центре мегаполиса - жертву сначала задушили, потом подожгли. Полиция задержала подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Об убийстве сообщили жильцы ЖК "Латифа", опубликовав пост в соцсетях. По их словам, они не единожды обращались к участковым и просили обратить внимание на квартиры, сдаваемые посуточно в аренду, якобы в них устраивают притоны.

В полиции тогда опровергли информацию о том, что убитая являлась женщиной легкого поведения. Правоохранители возбудили дело по статье "Убийство".

Сегодня стало известно, что подозреваемого в убийстве женщины уже задержали.

"Подозреваемый гр. С. задержан в пригороде Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается", - проинформировал глава УП Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Мотивы и обстоятельства преступления пока устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941243-zadushili-i-podozhgli-zaderzhan-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-almatinki/