Жителя Акмолинской области подозревают в том, что он сломал челюсть подростку

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жителя одного из сел Акмолинской области подозревают в избиении подростка, в результате которого у мальчика была сломана челюсть, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, "сотрудниками отдела полиции Целиноградского района раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению 34-летней местной жительницы".

Женщина обратилась в полицию, сообщив, что 20 июля около 15.15 часов дня ее 11-летнему сыну были нанесены телесные повреждения.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у несовершеннолетнего был диагностирован перелом челюсти с фронтальным смещением.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 38-летний житель села Коянды. По данному факту начато досудебное производство по ст.107 ч.1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941195-zhitelya-akmolinskoy-oblasti-podozrevayut-v-tom-chto-on-slomal-chelyust-podrostku/