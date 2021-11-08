Женщину убили в Костанайской области

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В Рудном было обнаружено тело 87-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, тело пенсионерки нашли 27 октября около 14.00 часов в ее квартире по Комсомольскому проспекту в Рудном. Имелись следы насильственной смерти.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В течение суток был установлен и задержан 29-летний житель района Майлина.

"По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 УК РК (Убийство). Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в департаменте полиции Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941055-zhenschinu-ubili-v-kostanayskoy-oblasti/