Семейчанка на встрече в гостинице украла деньги у возлюбленного, спрятанные в носке

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40-летняя женщина встретилась со своим возлюбленным в одной из гостиниц Семея. Посидели, выпили. Потом, воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она обокрала его. За это ее на 240 часов отправили трудиться подсобным рабочим в городскую котельную, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

В ходе суда потерпевший рассказал, что проводил время с подругой в гостинице, а потом обнаружил пропажу одной денежной купюры в размере 10 000 тенге, которую он спрятал в носок.

Любовь к легким деньгам привела 40-летнюю женщину к принудительному платежу в сумме 43 755 тенге и к 240 часам общественных работ.

Семейчанка на протяжении трех месяцев выполняла трудовые обязанности разнорабочего по четыре часа в день. За ней наблюдал сотрудник службы пробации Затонского района.

"На сегодняшний день осужденная без нареканий полностью отработала назначенные часы и снята с учета. Данный вид наказания назначается людям, совершившим уголовные проступки", - прокомментировал начальник отдела Эрик Усербаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941044-semeychanka-na-vstreche-v-gostinitse-ukrala-dengi-u-vozlyublennogo-spryatannye-v-noske/