Нелегальное интернет-казино "накрыли" в Кызылординской области

Кадр из видео: АФМ РК

Два жителя Кызылординской области арендовали помещение и открыли в нем интернет-казино. Нелегальный бизнес "прикрыли" сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, сообщается на официальном сайте АФМ РК.

В ведомстве напомнили казахстанцам, что организация нелегальных азартных игр вне мест, установленных законом, чревата уголовной ответственностью.

Так, сотрудники АФМ выявили два факта организации нелегального игорного бизнеса в Кызылординской области. Двое мужчин арендовали помещение и установили в нем компьютеры с программами интернет-казино.

Следствие установило, что игроки через компьютеры делали ставки и снимали выигрыши.

Одного из организаторов оштрафовали на 200 МРП, то есть 583 тыс. тенге, второго - приговорили к 1 году ограничения свободы.

"Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства", - заключили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941031-nelegalnoe-internet-kazino-nakryli-v-kyzylordinskoy-oblasti/