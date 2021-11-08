"Задушили, потом подожгли": женщину жестоко убили в центре Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полиция Алматы расследует жестокое убийство женщины, произошедшее в ЖК "Латифа" в центре города, передает NUR.KZ.

Информация о произошедшем появилась в паблике zhaloby.almaty в Instagram.

"В Алматы, Достык 138, ЖК «Латифа» было совершено убийство девушки. Сначала задушили потом подожгли. Не дайте умолчать об этом! Мы много раз говорили участковым, что в посуточных квартирах притоны и ад. Но жильцов все игнорируют. Сейчас участковые говорят что это была проститутка", - сообщает автор поста.

Однако в полиции заявили, что информация о том, что умершая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 ч.2 УК РК и находится в производстве УП Медеуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, личность которого установлена", - сообщили в Департаменте полиции города.

Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются, добавили в ведомстве.

Весной этого года в Алматы произошло еще одно поражающее своей жестокостью убийство - девушку умертвили, а затем расчленили. Сейчас по делу проходит суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941028-zadushili-potom-podozhgli-zhenschinu-zhestoko-ubili-v-tsentre-almaty/