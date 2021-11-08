Чиновника, который хотел "заработать" на фиктивных командировках, осудили в Костанае

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вынесен приговор в отношении замруководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, которого обвиняли в мошенничестве, сообщается на официальном сайте Костанайского областного суда.

Подсудимый совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием. Отмечается, что он, являясь должностным лицом, решил совершить хищение средств, которые выделило государство на командировки.

Суд установил, что подсудимый в январе текущего года дал незаконное поручение своим подчиненным подготовить необходимые документы для командирования сотрудников двух отделов инспекции. Однако выезда не было.

Подчеркивается, что половину выделенных средств, полученных в качестве командировочных, чиновник забрал себе.

Ущерб оценили в сумму свыше 210 тыс. тенге.

В суде обвиняемый вину не признал и просил оправдать его.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого наличие у фигуранта дела хронического заболевания, положительные характеристики по месту работы и жительства.

Кроме того, в сообщении судебного органа говорится, что по допущенным фактам нарушения закона при производстве досудебного расследования судом вынесено частное постановление в адрес руководителя департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области.

Приговор и частное постановление не вступили в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940985-chinovnika-kotoryy-hotel-razbogatet-na-fiktivnyh-komandirovkah-osudili-v-kostanae/