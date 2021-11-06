Трое мужчин избили 18-летнего официанта возле кафе в Талдыкоргане (видео)

Кадры из видео. Источник: instagram.com/kris_p_tdk

В Талдыкоргане трое молодых мужчин избили официанта кафе. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ.

Видео с избиением официанта появилось в социальных сетях. В частности, ролик опубликован на странице kris_p_tdk в Instagram.

На кадрах видно, как трое мужчин наносят удары молодому парню. В описании ролика говорится, что пострадавшим является официант заведения, в котором отдыхали его обидчики.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, инцидент случился ночью 5 ноября.

"Группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перед кафе "Мирас", расположенном в Талдыкоргане, применив физическую силу, нанесли телесные повреждения 18-летнему гражданину. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293, части 1 Уголовного кодекса", - сообщили в ДП.

По информации полицейских, в ходе досудебного расследования было установлено, что трое парней в кафе распивали алкогольные напитки, после чего один из них вступил в словесную перепалку с официантом, и далее стычка между двумя парнями перешла в групповую драку.

"Подозреваемые трое лиц 20-25 возраста в настоящее время полицейскими установлены и доставлены в УВД, ведется разбирательство", - добавили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940865-troe-muzhchin-izbili-18-letnego-ofitsianta-vozle-kafe-v-taldykorgane-video/