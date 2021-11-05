Кызылординка отдала больше 500 тыс. тенге лжецелительнице

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Жительницу Кызылорды подозревают в мошенничестве. Предполагается, что она обманом присвоила 550 тыс. тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 23-летняя жительница города. Она заявила, что стала жертвой "целительницы", которая вошла в доверие к потерпевшей и выманила свыше полумиллиона тенге.

По подозрению в этом была задержана 21-летняя кызылординка. Начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940846-kyzylodrdinka-otdala-bolshe-500-tys-tenge-lzhetsilitelnitse/