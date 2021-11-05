Воровал детские велосипеды: подозреваемого в серии краж задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемого серийного веловора задержали полицейские южной столицы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, произошла серия краж, злоумышленника интересовали только детские велосипеды. Транспорт выносили из подъездов многоэтажек в Алмалинском районе.

Начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Мейирхан Жанабаев сообщил, что по данному факту был задержан 24-летний молодой человек.

Фото подозреваемого: Polisia.kz

В полиции отметили, что доказана причастность подозреваемого к 7 аналогичным преступлениям. Выяснилось, что украденное он продавал по низкой цене.

Кроме того, стало известно, что задержанный ранее уже был судим по аналогичной статье (188 УК РК).

На период расследования он был помещен под стражу.

Проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным нераскрытым преступлениям.

Все эпизоды объединили в одно производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940844-voroval-detskie-velosipedy-podozrevaemogo-v-serii-krazh-zaderzhali-v-almaty/