17-летний парень насиловал мальчиков в Туркестанской области

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Специализированный межрайонный уголовный суд Туркестанской области закончил разбирательство уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Его обвиняли в изнасилованиях троих мальчиков в течение двух лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Туркестанской области.

Свои преступления юноша начал совершать в сентябре 2018 года в родном селе. Его первой жертвой стал соседский мальчик 2011 года рождения. Парень, когда ребенок один остался на улице, обещаниями показать фокус и подарить игрушку увлек его в заросли тростника, где надругался.

Затем он еще раз насиловал мальчика. Потом переключился на другую жертву.

Следствие установило и доказало 8 эпизодов, совершенных молодым человеком. В том числе в отношении своего родного племянника 2010 года рождения.

Все потерпевшие стеснялись говорить о случившемся, к тому же были запуганы угрозами злоумышленника. Однако в мае 2021 года о преступлениях стало известно, началось следствие.

Обвиняемый, учитывая его возраст, в период следствия и суда находился под поручительством матери.

Суд признал его виновным по всем эпизодам и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

"Это максимальное наказание, возможное для несовершеннолетнего за данное преступление", - пояснили в СМУС.

Приговор может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940830-17-letniy-paren-nasiloval-malchikov-v-turkestanskoy-oblasti/