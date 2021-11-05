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Доставленный в вытрезвитель мужчина забил до смерти другого пациента в Шымкенте. Он предстал перед судом, ему вынесен приговор, который после обжалования остался в силе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение судебной коллегии по уголовным делам.

Городской суд Шымкента оставил в силе приговор Аль-Фарабийского районного суда в отношении 47-летнего мужчины. Он был ранее судим и получил новый срок за несколько краж и нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 30-летнего пациента вытрезвителя.

В материалах дела указывается, что в январе 2021 года горожанин был задержан сотрудниками полиции из-за нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

После медицинского освидетельствования его доставили в городской центр временной адаптации и детоксикации. Здесь он был помещен в палату с другим 30-летним задержанным.

Спустя некоторое время сотрудники учреждения обнаружили последнего в бессознательном состоянии с многочисленными повреждениями внутренних органов и переломами костей. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался.

Подозрения пали на соседа по палате. Первоначально он утверждал, что погибший несколько раз падал с кровати, ударялся об пол. Потом заявил, что, возможно, его избили сотрудники полиции.

В ходе следствия и суда вина мужчины была полностью доказана. Также следствие выяснило, что он совершил несколько краж в супермаркетах Шымкента, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Суд приговорил жителя города по совокупности преступлений к 9 годам заключения. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940824-dostavlennyy-v-vytrezvitel-muzhchina-zabil-do-smerti-drugogo-patsienta-v-shymkente/