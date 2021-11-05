11 членов преступной группы задержали одновременно в двух регионах Казахстана (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Масштабную спецоперацию провели казахстанские силовики по ликвидации преступной группы, которая занималась поставками и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Задержания 11 членов преступной группы проводились в двух регионах страны - Костанайской и Жамбылской областях.

Злоумышленники закупали оптовыми партиями высушенную коноплю и гашиш в Шуском районе и вывозили их в северные регионы Казахстана, где продавали.

У каждого члена преступной группы были свои обязанности. Ряд из них находили поставщиков, другие организовывали хранение и реализацию, а также перевозку наркотиков.

Организатором криминального "бизнеса" оказался 35-летний житель Костанайской области.

При одновременных обысках и задержаниях полицейские изъяли крупные партии наркотиков, оружие и деньги.

Так, в спальне одного из подозреваемых обнаружили 20 гр. мефедрона, а в его "УАЗе-Патриоте" нашли 20 гр. гашиша, в мусорном контейнере он прятал 30 кг марихуаны и еще столько же - в пластиковой бочке.

У второго члена группы на балконе изъято 8 пакетов с марихуаной, а также сумка с 20 кг этого наркотика, в авто нашли еще 100 кг марихуаны. В спальне стражи порядка обнаружили пневматический пистолет.

Единственная женщина-участница преступной группы хранила 5 пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-17"

Всего изъято более 200 кг марихуаны, 20 гр. мефедрона, 20 гр. гашиша, 6 автомобилей, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 банковских карт и около миллиона тенге.

Кроме того, в ходе полицейской разработки был задержан 36-летний житель Рудного, разыскиваемый с 21 октября по подозрению в убийстве.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940819-11-chlenov-prestupnoy-gruppy-zaderzhali-odnovremenno-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/