Задержан замглавы отдела акимата Туркестана

Иллюстративное фото: pexels.com

Санкционирован арест заместителя руководителя отдела инфраструктуры и коммуникации акимата Туркестана. Чиновнику предъявлены обвинения в крупной взятке, полученной путем вымогательства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на санкцию Специализированного следственного суда города.

Как указывается в санкции суда, удовлетворено ходатайство следователя службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции о санкционировании меры пресечения в отношении 50-летнего Нурлана Жаманкозы.

Он до недавнего времени занимал пост заместителя руководителя отдела инфраструктуры и коммуникации акимата Туркестана.

Обвиняемому инкриминируется ст.366 ч.3 п.1 УК РК (Взятка).

"Жаманкоз, являясь должностным лицом, получил взятку в сумме 1,1 млн тенге за содействие в пользу предпринимателя и оказание ему общего покровительства", - указывается в обвинительном акте следователя.

Отмечается, что госслужащий был задержан 1 ноября. 3 ноября следственный суд Туркестана выдал санкцию на его арест на два месяца. Защита обвиняемого ходатайствует, чтобы подозреваемый был выпущен под залог. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940815-zaderzhan-zamglavy-otdela-akimata-turkestana/