Почти 9 тыс. долларов пропали из квартиры астанчан. В их краже заподозрили няню

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Хозяйка одной из квартир в Нур-Султане сообщила в полицию о пропаже крупной суммы денег. В краже она обвинила 35-летнюю женщину, которая работала в семье няней с августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В полиции предположили, что няня, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила деньги из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате. Всего из квартиры, по данным полиции, было похищено 8700 долларов США (более 3,7 млн тенге).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства.

"Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", – отметили в пресс-службе столичной полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая созналась в содеянном. Выясняется, не была ли она причастна к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940806-pochti-9-tys-dollarov-propali-iz-kvartiry-astanchan-v-ih-krazhe-zapodozrili-nyanyu/