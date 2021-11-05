Беременную экс-чиновницу приговорили к реальному сроку в ЗКО

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Бурлинский районный суд Западно-Казахстанской области вынес обвинительный приговор в отношении 28-летней экс-сотрудницы отдела культуры и развития языков. Айдану Кардашеву признали виновной в совершении коррупционного преступления и приговорили к реальному сроку заключения, передает корреспондент NUR.KZ.

В приговоре суда указывается, что в январе 2019 года Айдана Кардашева была назначена на должность специалиста отдела.

В круг ее обязанностей входило ведение бухгалтерского учета, полный учет имущества и товарно-материальных ценностей, учет проведения инвентаризации, планирование бюджета и заработной платы сотрудникам.

Приказом руководителя Бурлинского районного отдела культуры и развития языков на чиновницу было возложено право второй подписи.

"Работая главным специалистом, Кардашева перевела на свой лицевой счет с использованием электронной цифровой подписи 939 тысяч тенге. Эти деньги она потратила по своему усмотрению, нанеся ущерб государству. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", - отмечено в приговоре суда.

В ходе досудебного разбирательства и процесса подсудимая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

При вынесении наказания суд учел наличие у нее беременности и десятилетнего ребенка. Айдану Кардашеву приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отбывать наказание Кардашева начнет в 2024 году, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940775-beremennuyu-eks-chinovnitsu-prigovorili-k-realnomu-sroku-v-zko/