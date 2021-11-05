Карагандинка сломала челюсть посетительнице кафе

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Жительница Караганды сломала челюсть посетительнице кафе. Инцидент произошел еще 17 мая, а задержали подозреваемую 28 октября, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

17 мая в полицию обратилась 32-летняя карагандинка. Она сообщила, что вечером находилась в кафе, где у нее возникла ссора с неизвестной дамой. В итоге та ударила ее и скрылась.

Потерпевшая получила перелом челюсти со смещением. Пришлось прибегнуть к помощи медиков, госпитализация не понадобилась.

28 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940769-karagandinka-slomala-chelyust-posetitelnitse-kafe/