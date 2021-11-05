Мечтал о модных игрушках: 10-летнего казахстанца заподозрили в краже гаджетов на 183 тыс. тенге

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Кражу техники раскрыли полицейские Павлодарской области. Подозрение в совершении ряда краж пало на 10-летнего мальчика, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

В полицию 3 ноября обратился управляющий одного из торговых домов. Он сообщил, что при помощи камеры видеонаблюдения им была обнаружена кража техники.

Обратившийся сообщил, что в период с 8 по 15 октября некий мальчик украл игровую консоль, геймпад, квадрокоптер, умную колонку, а также другие товары. Ущерб составил 183 тыс. тенге.

Стражи порядка нашли 10-летнего мальчика, который мог совершить кражи. По информации полицейских, несовершеннолетний выбрасывал коробки и приносил украденную технику домой, сказав родителям, что позаимствовал дорогую технику поиграть у друзей.

Мама ребенка сообщила полицейским, что видела эту технику дома. Сам же мальчик рассказал, что давно мечтал об этих модных игрушках, поэтому часто ходил в торговый центр и приглядывался к ним, но однажды решился на кражу. Сообщается, что мальчик был удивлен, так как не думал, что его поймают.

С родителями и ребенком была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов.

В действиях несовершеннолетнего усматривается кража, отметили в полиции. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет рассмотрено поведение как несовершеннолетнего, так и его законных представителей.

В отношении родительницы возбуждено административное производство, материалы направят в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940748-mechtal-o-modnyh-igrushkah-10-letnego-kazahstantsa-zapodozrili-v-krazhe-gadzhetov-na-183-tys-tenge/