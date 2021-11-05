Павлодарец нанес ущерб государству в полмиллиарда тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Павлодара нанес государству ущерб в полмиллиарда тенге. Он предстал перед судом и получил срок. Подробности этого дела озвучили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Щипило по факту выписки фиктивных счетов-фактур.

Мужчина по предварительному сговору с ранее осужденным Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.

В незаконную схему были вовлечены три подконтрольные фиктивные фирмы - ТОО "Призма Плюс", "Конэктгрупп" и "Солмир".

Государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Злоумышленника приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940700-pavlodarets-nanes-uscherb-gosudarstvu-v-polmilliarda-tenge/