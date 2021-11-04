Двойное убийство совершено в Караганде. Задержание подозреваемых попало на видео

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

4 ноября около 11.30 часов в Караганде во дворе особняка с ножевыми ранениями были обнаружены тела двух мужчин. Задержание подозреваемых попало на видео, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка установили, что погибли 59-летний владелец дома и 72-летний бригадир, руководивший строительными работами на данном объекте.

Свидетели происшествия пояснили, что двое рабочих нанесли мужчинам ножевые ранения, завладели автомобилем и скрылись.

"Был объявлен план "Перехват". Машина со злоумышленниками практически сразу попала на камеры видеонаблюдения департамента полиции. Оперативный дежурный отслеживал ее движение и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Похищенная машина была остановлена на автодороге Караганда-Темиртау. В ней находились двое подозреваемых 34 и 39 лет. Они дали признательные показания.

Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.99 УК РК (Убийство). Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940639-dvoynoe-ubiystvo-soversheno-v-karagande-zaderzhanie-podozrevaemyh-popalo-na-video/