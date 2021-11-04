К шести годам тюрьмы приговорили алматинца за изнасилование знакомой

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В Алматы осудили мужчину, обвинявшегося в изнасиловании своей знакомой, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

"Под Новый год гражданин Ш. обманным путем под предлогом совместной организации новогодних корпоративных вечеров пригласил для переговоров свою знакомую, с которой он ранее работал.

Для этих целей мужчина заранее арендовал посуточно квартиру, где он, жестоко избивая, насиловал потерпевшую на протяжении нескольких часов, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера", – рассказал замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. По данному инциденту провели расследование, в ходе которого вина мужчины была полностью доказана.

Приговором районного суда Медеуского района гражданин Ш. был признан виновным по ч. 1 ст. 120 и ч. 1 ст. 121 УК РК и приговорен к шести годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940612-k-shesti-godam-tyurmy-prigovorili-almatintsa-za-iznasilovanie-znakomoy/