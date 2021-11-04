Мужчина с топором устроил погром на заправке в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Мужчина устроил погром на заправке в Акмолинской области. Он топором разбил окно, мебель и компьютер, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

3 ноября в отдел полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от директора одного из ТОО.

Мужчина рассказал, что около 00.30 часов ночи неизвестный, предположительно, в алкогольном опьянении, с помощью топора разбил окно, мебель и компьютер на АЗС, расположенной вдоль дороги.

Оперативно прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого на месте происшествия. Злоумышленником оказался 31-летний житель близлежащего села.

Сейчас в отношении него проводится досудебное расследование по ч.1 ст.202 УК РК "Умышленное повреждение чужого имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940608-muzhchina-s-toporom-ustroil-pogrom-na-zapravke-v-akmolinskoy-oblasti/