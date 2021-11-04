Люксовые часы, золото и бриллианты на 125 млн тенге похитили из дома в Талдыкоргане

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Житель Алматы отправился в Талдыкорган со знакомым. Оказавшись на месте, случайно выбрал дом, заметив, что хозяева уезжают. Проникнув внутрь, мужчина похитил ювелирные украшения известных мировых брендов на общую сумму в 125 млн тенге. Через пару дней он оказался в Павлодаре и вновь пошел на дело, но на этот раз его задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В материалах дела указаны два эпизода, связанные с кражами. Житель Алматы оказался в Талдыкоргане. Приехал туда со знакомым. Ему сказал, что здесь живут его родственники.

Выбрав дом, пробрался внутрь и украл украшения. В уголовном деле указан весь список ювелирных изделий. Там цепочки, кольца, серьги, часы таких фирм, как: Van Cleef & Arpels, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany, Rolex, Bulgari, Cartier. Прихватил с собой еще 500 тысяч тенге и ресивер от камер наблюдения.

Через пару дней алматинец вместе с двумя знакомыми жителями Семея выехал в Павлодар. Здесь их встретил еще один сообщник. Вместе они решили пойти на очередную кражу.

Выбрали дорогой внедорожник, проследили за водителем и вычислили, где он живет. Когда тот ушел, проникли в квартиру. Украли деньги, золотые браслет и кольцо, нагрудные знаки, два из которых "За доблестный труд".

На этом приключения по городам Казахстана закончились. В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Все признаны виновными и получили разные сроки лишения свободы - от 3,5 до 5 лет.

В приговоре Павлодарского городского суда №2 судьба драгоценностей не указывается. Сказано лишь, что обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940572-lyuksovye-chasy-zoloto-i-brillianty-na-125-mln-tenge-pohitili-iz-doma-v-taldykorgane/