Мужчину подозревают в избиении своей сожительницы в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Акмолинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении сожительницы: стражи порядка считают, что домашний дебошир сломал женщине руку. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, 1 ноября в Бурабайский РОП обратилась 39-летняя жительница одного из местных сел. Она заявила стражам порядка, что 6 октября ее сожитель в ходе ссоры нанес ей побои и повредил руку.

После обращения в медучреждение пострадавшей поставили диагноз "Закрытый перелом правого локтевого сустава".

В отношении 34-летнего сожителя женщины начато досудебное производство по статье 107, часть 1 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Также в полиции привели данные статистики, согласно которым с начала года вынесено уже 2815 защитных предписаний, а также 594 особых требования к поведению правонарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940423-muzhchinu-podozrevayut-v-izbienii-svoey-sozhitelnitsy-v-akmolinskoy-oblasti/