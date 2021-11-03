29 граждан лишили родительских прав в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За неполный 2021 год в Алматы 29 алматинцев лишились родительских прав по решению суда, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров, с начала года на заседаниях комиссий рассмотрели уже 297 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних.

В итоге к 29 родителям применили крайние меры воздействия - их лишили родительских прав.

Еще 2255 родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.

12 подростков по решению суда отправили в Специальную организацию образования для детей с девиантным поведением, еще один несовершеннолетний попал в специальную организацию образования с особым режимом.

В полиции напомнили, что взаимодействие правоохранителей с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах города и районов - это один из основных рычагов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940359-29-grazhdan-lishili-roditelskih-prav-v-almaty/