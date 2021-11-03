Три интимных салона работали под видом SPA в Алматы

Работница одного из салонов. Кадр из видео : Polisia.kz

Три интимных салона накрыли в Алматы. Они работали под видом SPA, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка провели отработку минувшей ночью. Как сообщили в криминальной полиции, один из объектов находился в элитном ЖК, еще два функционировали в коттеджах на территории Бостандыкского и Медеуского районов.

Интимные услуги клиентам в этих салонах оказывали 15 девушек легкого поведения. Преимущественно там работали жительницы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

Женщин доставили в полицию для проверки их личностей по криминальному учету.

Владельцев помещений привлекли к ответственности.

Стражи порядка рассказали, что с начала года в Алматы полицейскими выявлено 28 преступлений, связанных с торговлей людьми. За это время были ликвидированы 73 притона для оказания интимных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940340-tri-intimnyh-salona-rabotali-pod-vidom-spa-v-almaty-video/