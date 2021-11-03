Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Юрий Чекин. Фото: МВД России

Самый разыскиваемый российскими правоохранительными органами преступник оказался миллионером, передает Lenta.

Юрий Чекин обвиняется в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина в 2000 году.

Адвокат обвиняемого Михаил Пуртов сообщил, что его подзащитный, как оказалось, владеет недвижимостью на 70 миллионов рублей (более 420 миллионов тенге).

"Активы Чекина - это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой", - сказал Пуртов.

Чекина арестовали спустя более 20 лет 26 октября. Его местонахождение раскрыл полиции собственный сын Сергей ради наследства.

В 1990-х годах он возглавлял контрольно-ревизионное управление ХМАО при Минфине. В 1993 году он похитил 15,6 миллиона рублей у нефтегазодобывающего предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940330-samyy-razyskivaemyy-prestupnik-rossii-okazalsya-millionerom/