Бабушка нашла у внучки наркотики и сдала их в полицию в Семее

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В Семее бабушка обнаружила у внучки наркотики и, беспокоясь о ее здоровье, сдала их в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

19 октября в отдел по противодействию наркопреступности управления полиции Семея обратилась 65-летняя пенсионерка.

Женщина, беспокоясь за здоровье своей 18-летней внучки, добровольно выдала ее наркотики, которые девушка хранила в квартире.

Экспертиза установила, что данное вещество является высушенной марихуаной общим весом 1,92 гр.

"Начато досудебное расследование по ст.296 ч.2 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта)", - пояснили в ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940188-babushka-nashla-u-vnuchki-narkotiki-i-sdala-ih-v-politsiyu-v-semee/