Девушка ради свидания пошла на преступление в Павлодаре

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Девушка собиралась на свидание, но подходящих вещей, видимо, у нее не оказалось. Поэтому, недолго думая, она пошла в магазин и украла то, что ей было нужно. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Павлодарской области в Instagram.

В полицию о краже вещей сообщила владелица одного из магазинов, расположенных в центре Павлодара. Она сетовала, что после появления покупательницы исчезли женский спортивный костюм, две пары колготок и тональный крем.

Подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Она была задержана.

Любительницей бесплатного шопинга оказалась 28-летняя павлодарка.

"На свидание собиралась", - так она объяснила свой поступок.

Выяснилось, что в июне этого года девушка была осуждена за кражу к 1 году 2 месяцам ограничения свободы. Но без дела долго сидеть она не смогла и вновь принялась за старое.

В итоге на свидание молодая особа не попала, а встретиться ей пришлось с сотрудниками в погонах. Теперь ей добавят новый срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940156-devushka-radi-svidaniya-poshla-na-prestuplenie-v-pavlodare/