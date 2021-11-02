Мужчина продал арендованную машину в Каскелене

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Арендованный автомобиль продали в Каскелене. Хозяин машины обратился за помощью в полицию, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

25-летний алматинец 30 октября обратился в дежурную часть Карасайского РУП. Он сообщил, что некий гражданин взял у него автомобиль, пообещав за каждый день пользования платить по 25 тыс. тенге, и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Кызылординской области. Выяснилось, что мужчина уже успел продать арендованную машину за 2,8 млн тенге жителю Каскелена.

Автомобиль удалось вернуть владельцу. Подозреваемый водворен в ИВС.

Кроме того, полицейские выяснили, что задержанный уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940092-muzhchina-prodal-arendovannuyu-mashinu-v-kaskelene/