Вооруженные ножами мужчины прыгали по чужим машинам в Алматы

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В южной столице конфликт между молодыми людьми закончился дракой с поножовщиной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. Трое молодых людей забрались на машину и начали на ней прыгать.

Им сделали замечание, в результате чего завязался конфликт, который закончился поножовщиной.

Одного из подозреваемых задержали "по горячим следам". Отмечается, что 19-летний парень ранее был судим за тяжкое преступление. На момент задержания он находился в состоянии опьянения и не понимал, где находится и что произошло.

При осмотре места преступления полицейские обнаружили три ножа и приобщили их к материалам дела.

В ходе разбирательства патрульные получили еще один вызов с похожим описанием. В итоге в одном из жилмассивов района задержали хулиганов, которые прыгали на автомашинах.

По данным фактам начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940053-vooruzhennye-nozhami-muzhchiny-prygali-po-chuzhim-mashinam-v-almaty/