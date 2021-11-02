Преследовал и пробил голову: полицейских судят за бездействие, приведшее к трагедии в Атырау

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

В городском суде №2 Атырау начался процесс в отношении 4 полицейских, которых обвиняют в бездействии и укрытии тяжкого преступления. На скамье подсудимых - участковые, оперуполномоченный и следователь, передает "Ак Жайык".

Ранее сообщалось, что 36-летний мужчина преследовал мать троих детей и пробил ей голову, после чего свел счеты с жизнью на глазах у ее дочерей. Жертва несколько раз обращалась за помощью к правоохранителям, но абьюзер оставался на свободе.

После трагедии началось расследование в отношении 4 полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

Двоим участковым инспекторам предъявлены обвинения по п.1 ч.4 ст.370 УК РК (Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия), оперуполномоченному и следователю - по п.1,2 ч.3 ст.433 (Укрытие уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

Несмотря на заявления, мужчина только один раз был привлечен к административной ответственности и арестован на 2 суток.

Борцы с коррупцией во время расследования также выяснили, что полицейские для облегчения своей работы принуждали потерпевшую писать отказные и даже сделать видеообращение.

Закончилось все тем, что 20 апреля текущего года мучитель забрался в ее квартиру, ударил по голове топором и покончил с собой. Пострадавшей чудом удалось выжить, но она прошла долгий курс лечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940050-presledoval-i-probil-golovu-politseyskih-sudyat-za-bezdeystvie-privedshee-k-tragedii-v-atyrau/