12 человек погибли на хэллоуинских вечеринках в США из-за стрельбы

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За минувшие выходные, которые выпали на празднование Хеллоуина, полиция США зафиксировала 11 случаев стрельбы на вечеринках в честь праздника или других мероприятиях. 12 человек погибли, 52 получили ранения, передает CNN.

Один из инцидентов произошел в городе Джулиен-Тауншип в Иллинойсе. Двое, чьи личности не разглашаются, обстреляли толпу из 200 человек с веранды возле будки ди-джея. Вечеринка происходила на заднем дворе жилого дома.

Недалеко от этого же города на мероприятии в честь Хеллоуина случилась перестрелка. Один из гостей оказался в критическом состоянии с многочисленными ранениями. Трое пострадали.

В этом же штате произошел третий инцидент со стрельбой.

В штате Колорадо двое были убиты и еще двое ранены. Такое же количество погибших и пострадавших в Кентукки. Смертельные перестрелки случились также на вечеринках в техасских городах Хьюстоне и Тексаране. Там, в общей сложности, погибли два человека, 12 ранены.

В штате Калифорния трое убиты, восемь ранены в отдельных перестрелках. Во Флориде - один убит и четверо пострадали. В штате Оклахома - четверо проучили ранения в результате стрельбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940036-12-chelovek-pogibli-na-hellouinskih-vecherinkah-v-ssha-iz-za-strelby/