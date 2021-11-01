Иностранцы убили жителя Алматинской области

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В Алматинской области задержали двух иностранцев по подозрению в убийстве местного жителя, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

25 октября в дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение об обнаружении у одного из домов дачного общества села Косозен тела с признаками насильственной смерти. Была установлена личность погибшего. Им оказался 45-летний житель села Жапек батыра.

Через четыре дня оперативники задержали двух приехавших на заработки 38-летних граждан Узбекистана и Таджикистана.

Подозреваемые под тяжестью предъявленных доказательств признались в преступлении.

Данный факт зарегистрирован по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Ведется досудебное расследование. Иностранцы водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939969-inostrantsy-ubili-zhitelya-almatinskoy-oblasti/