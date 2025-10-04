Инцидент произошел в воинской части Алматы

Инцидент произошел в воинской части 5571 Национальной гвардии в Алматы - солдат срочной службы пытался покончить с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Оңтүстік".

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК, 4 октября в воинской части 5571 солдат срочной службы пытался покончить с собой. Его доставили в БСП Алматы, он получает необходимую медицинскую помощь.

"Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы.

Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - рассказали в региональном командовании.

Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.

Напомним, в сентябре в области Жетісу военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

В области Абай солдат-срочник скончался от молниеносной формы бактериального менингита. Он не прослужил в войсках и месяца после призыва. По факту его смерти также было возбуждено уголовное дело.

