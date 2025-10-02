Женщина раскатывала тесто и едва не лишилась руки в Уральске (фото)
Сотрудники МЧС пришли на помощь женщине в Уральске - ее рука застряла в тестораскаточной установке, передает NR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пострадала женщина 1990 года - рука рабочей застряла в тестораскаточной установке.
Спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью специальных инструментов за короткое время освободили руку пострадавшей.
После ее передали работникам бригады скорой помощи.
Похожий инцидент недавно произошел в Шымкенте - медики не смогли самостоятельно вытащить руку ребенка из мясорубки - на место вызвали спасателей МЧС. Они разрезали корпус мясорубки специальным инструментом.
В итоге конечность пришлось ампутировать до предплечья. После врачи рассказали о состоянии пострадавшего.
