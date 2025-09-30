Автомобиль внезапно остановился на дороге в Кокшетау из-за задыхавшегося малыша

В Кокшетау жизнь полуторагодовалого ребенка спасли благодаря оперативным действиям полицейских - они доставили его в больницу на служебном автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Кокшетау сотрудники полиции помогли спасти жизнь маленькому ребенку.

Чрезвычайная ситуация произошла утром 27 сентября на улице Сулейменова рядом с АЗС. Полицейские заметили автомобиль, внезапно остановившийся на проезжей части. Его водитель сообщил, что в салоне находится полуторагодовалый ребенок, который начал задыхаться.

Сотрудники автопатруля незамедлительно пересадили малыша с сопровождавшей его женщиной в служебную машину и доставили в областную детскую больницу. Уже через несколько минут ребенок был передан врачам.

"Мы сразу приняли решение действовать максимально быстро. Через 5-7 минут ребенок был в руках медиков. Очень переживали, но рады, что все закончилось благополучно", - отметил один из сотрудников патруля.

Позднее родственники малыша выразили искреннюю благодарность полицейским за их профессионализм и оперативность.

Ранее в Шымкенте 13-летний подросток, катаясь на лошади, по неосторожности упал в 5-метровую яму вместе с животным. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли подростка из западни. Лошадь спасли при помощи автокрана и передали хозяину целой и невредимой.

В Алматы ребенок залез на недостроенный наземный пешеходный мост, но не смог спуститься самостоятельно. С помощью лестницы спасатели аккуратно спустили ребенка и провели с ним беседу о правилах безопасности.

В Атырау дети отравились парами хлора в аквапарке. Пострадали 15 человек, трое из них оказались в реанимации. В администрации зоны отдыха предположили, что всему виной стал технический сбой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.