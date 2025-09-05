jitsu gif
      "Схватила за лицо": пострадавшему от нападения собак ребенку оформляют инвалидность в Алматинской области

      Опубликовано:

      Пострадавший от собак мальчик с мамой
      Пострадавший с мамой. Скриншот из видео: КТК

      В Алматинской области мальчик, которого едва не загрызли собаки, пережил несколько операций и сейчас передвигается на костылях, передает сайт телеканала КТК.

      10-летний Максим Головачев, который два месяца назад в селе Жалпаксай пострадал от бойцовских собак, рассказал телеканалу о случившемся. Сейчас он сквозь боль передвигается на костылях, на улицу выходит только в сопровождении мамы и с ужасом вспоминает тот злополучный день.

      "Когда мы с другом играли, собирали палки, собаки бились об забор лапами. Мой друг увидел, когда забор упал, а я не услышал, что он упал, и не увидел. Он начал бежать, я начал убегать в сторону выхода. Но потом собаки меня догнали. Я упал, и они начали меня кусать. Меня одна собака за лицо схватила", - сказал Максим Головачев.

      По словам родных, после случившегося ребенок замкнулся в себе и практически перестал выходить на улицу. Школьник стесняется шрамов и нового статуса. После множества операций ему оформляют инвалидность. 

      "Врачи, когда собирали ногу, говорили, что должна была быть ампутация ноги. Пластику уха будем позже делать, потому что сейчас он должен набрать свой рост. Он никуда не ходит: ни гулять, ни побегать, ни попрыгать. Инвалидность ему оформляем, потому что никак. Он сам говорит: "Мама, я теперь инвалид?" - поясняет мать пострадавшего Екатерина Бурмистрова.

      Адвокат семьи рассказывает, что полицейские завели уголовное дело по статье 114 УК РК- причинение вреда здоровью. Но на данный момент он не удовлетворен проведением следственных действий, потому что мать Максима не признали потерпевшей и не допросили.

      Сообщается, что частник открыл питомник прямо на территории реабилитационного центра. После случившегося туда наведались чиновники. Мужчина уверял: якобы дети сами дразнили питомцев, а на ребенка набросились щенки. Тогда он категорически отказался перевозить псов. Сейчас питомник до сих пор работает. В полиции сообщили, что руководство центра лишь привлекли к ответственности за нарушение содержания и выгула домашних животных.

      "По данному факту сотрудниками полиции продолжается расследование уголовного дела. Руководство наркологического и алкогольного центра, с территории которого выбежали собаки, привлечено к ответственности за нарушение содержания и выгула домашних животных. Расследование продолжается. Отметим, что после проведенной работы по факту будет принято процессуальное решение в рамках, установленных законом", - пояснил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

      Хозяин собак, которые едва не растерзали школьника, сейчас находится на свободе. И по статье неосторожного причинения вреда здоровью предполагаемый виновник может отделаться лишь штрафом. И этих денег на реабилитацию Максима наверняка не хватит, говорят родные. Ребенку предстоит дорогостоящая операция.

      Источник: КТК

      Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

      В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

      Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам сельчанина, он услышал детские крики и бросился на помощь - чтобы спасти ребенка, ему пришлось зарезать двух собак.

      Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства. Кроме того, мужчину наградили.

      Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

