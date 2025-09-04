Один сорвался в ущелье и погиб, другого нашли живым: поиски завершили в Туркестанской области

Гражданин Узбекистана сорвался в ущелье и получил смертельные травмы в горах Туркестанской области. Второго туриста удалось спасти с помощью альпинистов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, 1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 годов рождения. 31 августа они выехали из Шымкента в горы и не вернулись.

После поступления обращения незамедлительно начались поисково-спасательные мероприятия. Они проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 метров над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу. Поисково-спасательные работы шли в условиях труднодоступной и опасной горной местности.

"В ходе операции в районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник, гражданин Республики Узбекистан 1996 года рождения, сорвался в ущелье и получил смертельные травмы", - сообщили в МЧС.

Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешим порядком.

По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации.

Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз.

Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.

Всего в спасательной операции задействовали 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области несколько дней велись поиски двух мужчин, которые планировали совершить восхождение к пику Сайрам. Это самая высокая вершина в регионе, ее высота превышает 4 тыс. метров.

Туристы вышли утром 31 августа с намерением подняться на пик и вернуться вечером того же дня. Однако домой они так и не вернулись. Пропавшие отправились в горы без палаток, спальных мешков и достаточного запаса провизии.

В конце августа спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы на высоте более 3 тыс. метров. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.