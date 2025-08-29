Ребенок пострадал в аквапарке Актау

Шестилетняя девочка травмировалась во время отдыха в аквапарке Актау. По словам ее матери, поданы заявления в полицию и администрацию парка, однако никаких результатов пока нет, передает Lada.kz.

Жительница Актау Инара Байрамова рассказала, что 26 августа отдыхала со своей шестилетней дочерью в аквапарке, где ее ребенок и получил травму.

"Два пальца моей дочери застряли в отверстиях сломанной сливной решетки, когда она бежала к бассейну. Сначала была лишь содрана кожа, но дома у ребенка начались сильные боли и поднялась температура. При осмотре я заметила, что палец опух, и мы сразу отправились в больницу", - рассказала женщина.

В больнице после проведения рентгеновского обследования у ребенка выявили перелом четвертой фаланги пальца на левой ноге.

Инара Байрамова обратилась с заявлением в полицию и администрацию аквапарка.

"В аквапарке у меня лишь уточнили подробности происшествия, попросили предоставить ваучер и пожелали скорейшего выздоровления, на этом все закончилось. Из полиции тоже приходили, проверили условия, в которых живет ребенок, и уточнили, действительно ли травма была получена именно в аквапарке, а не дома. И посоветовали обратиться в акимат", - рассказала женщина.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что данное дело передали в Палату предпринимателей для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Ранее родители особенной девочки заявили, что их дочь получила травму в коррекционном центре для детей с аутизмом и нарушениями речи в Алматы. У девочки произошел перелом руки со смещением костей. По данному факту возбудили уголовное дело.

В Атырау пятилетняя девочка получила серьезные травмы в детском саду. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также выявили переломы обеих рук без смещения. Полиция возбудила уголовное дело, а родители девочки требуют наказать сад.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.