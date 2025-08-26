Видео и новые подробности попытки самоподжога мужчины в аэропорту Алматы появились в Сети
Опубликовано:
Вчера в аэропорту Алматы мужчина пытался совершить самоподжог, полицейские потушили его и передали медикам. Сегодня в Сети появилось новое видео инцидента, передает NUR.KZ.
Видео опубликовала в своем аккаунте пользовательница Facebook, директор турагентства Гульмира Садвакасова - в авиакассе компании и произошел инцидент.
"Он зашел, попросил телефон, стал звонить кому-то по нему, говорил, то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наш агент попросила выйти, он ее выпустил, а потом поджег себя. Наша сотрудница, храбрая Ксения, хорошо, что не словила панику, сработала четко и быстро! Видео еще в ускоренном режиме х3. Не знаю, что случилось у этого парня, но он уже пришел с воспламеняющейся жидкостью.
P.S.: он не просил поменять билет, только попросил телефон, агент дала наш рабочий, с кем-то говорил по телефону. Мы его не знаем, просто клиент, у агента не было с ним конфликта", - написала она.
Внимание! Видео содержит жестокие кадры и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.
Напомним, накануне в аэропорту Алматы предотвратили попытку самоподжога - мужчина пытался поджечь себя у кассы, огонь потушили, мужчину передали медикам.
В полиции заявили, что предварительно было установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта Алматы, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация.
В пресс-службе аэропорта отметили, что данный инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.
Сегодня врачи рассказали о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в аэропорту Алматы - он находится в реанимации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2279139-video-i-novye-podrobnosti-popytki-samopodzhoga-muzhchiny-v-aeroportu-almaty-poyavilis-v-seti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах