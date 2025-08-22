Девочке оторвало палец на аттракционе в Актобе

В Актобе пятилетняя девочка лишилась пальца после похода на аттракционы - ее рука застряла в механизме карусели. Полиция начала проверку, передает телеканал "Астана".

В больнице сообщили, что у ребенка случилась травматическая ампутация.

"Нет пальца. Там вывернут, размозжён палец. Они принесли, но там нежизнеспособный, не было показаний к восстановлению. Это не восстановится, уже изменён. Поэтому просто хирургическую обработку произвели", - сообщил врач-травматолог Куантай Махамбетов.

Мама девочки рассказала, что вчера утром трое её детей вместе с бабушкой пошли в развлекательный центр. Там и случился трагический инцидент.

"Она схватилась, рука застряла и палец оторвало полностью. Там всё открыто, небезопасно. Почему не смотрят? Тем более на низком уровне, ребёнок может достать. Нам сказали, инвалидность будет, надо инвалидность оформлять", - поделилась мама девочки.

Актюбинка уже подала на развлекательный центр иск в суд. Она намерена требовать возмещения материального и морального ущерба.

В самом же центре никак не прокомментировали ситуацию. Однако полиция уже начала проверку - как сообщили в ДП, начато досудебное расследование по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

